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В России вводят наказание за несообщение о диверсии

С начала мая в России вступит в силу ряд новых законов.

Источник: Комсомольская правда

С начала мая 2025 года в России вводятся новые законы и нормативные акты. Так, со 2 мая в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья, предусматривающая наказание за сокрытие информации о диверсиях. Граждане будут обязаны сообщать в полицию или ФСБ о любых известных им фактах подготовки, совершения или последствий диверсионных актов.

Под действие закона подпадают: непосредственное совершение диверсионных актов, оказание помощи в их подготовке или осуществлении, прохождение специального обучения для проведения диверсий, а также создание или участие в организованных диверсионных группах.

Ранее KP.RU писал о том, какие изменения ждут россиян с мая 2025 года. Кроме наказания за отсутствие сообщения о диверсии, вводятся новые основания для признания иностранным агентом. А также работники ведомственной и транспортной охраны теперь могут использовать силу, спецсредства и оружие против дронов для защиты объектов.