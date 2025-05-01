В России вводят наказание за несообщение о диверсии

С начала мая 2025 года в России вводятся новые законы и нормативные акты. Так, со 2 мая в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья, предусматривающая наказание за сокрытие информации о диверсиях. Граждане будут обязаны сообщать в полицию или ФСБ о любых известных им фактах подготовки, совершения или последствий диверсионных актов.