В России вводят наказание за несообщение о диверсии

С начала мая 2025 года в России вводятся новые законы и нормативные акты. Так, со 2 мая в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья, предусматривающая наказание за сокрытие информации о диверсиях. Граждане будут обязаны сообщать в полицию или ФСБ о любых известных им фактах подготовки, совершения или последствий диверсионных актов.
Под действие закона подпадают: непосредственное совершение диверсионных актов, оказание помощи в их подготовке или осуществлении, прохождение специального обучения для проведения диверсий, а также создание или участие в организованных диверсионных группах.
Ранее KP.RU писал о том, какие изменения ждут россиян с мая 2025 года. Кроме наказания за отсутствие сообщения о диверсии, вводятся новые основания для признания иностранным агентом. А также работники ведомственной и транспортной охраны теперь могут использовать силу, спецсредства и оружие против дронов для защиты объектов.