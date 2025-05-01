Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Киевом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона и Украина подписали соглашения по доступу Вашингтона к украинским полезным ископаемым.
Заявление прозвучало в ходе заседания правительства, выступление Трампа показал Белый дом на своём YouTube-канале.
«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны», — сказал Трамп.
Он добавил, что «это будет хорошо» для Киева.
«Это также хорошо для них, потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — заявил Трамп.
Ранее в Министерстве финансов Соединённых Штатов заявили, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко утверждает, что ресурсы остаются «в собственности и под контролем» украинской стороны.