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Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Киевом

Трамп заявил, что Соединённые Штаты «могут начать копать».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона и Украина подписали соглашения по доступу Вашингтона к украинским полезным ископаемым.

Заявление прозвучало в ходе заседания правительства, выступление Трампа показал Белый дом на своём YouTube-канале.

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны», — сказал Трамп.

Он добавил, что «это будет хорошо» для Киева.

«Это также хорошо для них, потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — заявил Трамп.

Ранее в Министерстве финансов Соединённых Штатов заявили, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко утверждает, что ресурсы остаются «в собственности и под контролем» украинской стороны.