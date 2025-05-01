Врач назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника

Она пояснила, что помимо квашеных овощей весной благоприятный эффект на организм оказывают замороженные ягоды и овощные смеси. Их можно есть в тот период года, когда мало свежих овощей и фруктов, так как при правильной шоковой заморозке витамины и минералы в них сохраняются практически полностью, добавила врач.