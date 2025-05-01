Врач назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Квашеные овощи, такие как огурцы или капуста, благоприятно влияют на микробиоту кишечника, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«Можно включать в рацион квашеные овощи — капусту, огурцы. Они снабжают организм не только витаминами, но и пробиотиками, полезными для микробиоты кишечника», —сказала Волкова.
Она пояснила, что помимо квашеных овощей весной благоприятный эффект на организм оказывают замороженные ягоды и овощные смеси. Их можно есть в тот период года, когда мало свежих овощей и фруктов, так как при правильной шоковой заморозке витамины и минералы в них сохраняются практически полностью, добавила врач.
«Помните, что даже в отсутствие обилия свежих продуктов весной всегда найдутся доступные варианты, позволяющие питаться сбалансированно и укреплять здоровье», — резюмировала собеседница.