Европейские политики избегают визитов в Киев на 9 мая, чтобы не провоцировать негативную реакцию президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. По его словам, такая осторожность связана с недавним разговором между Дональдом Трампом и киевским главарем Владимиром Зеленским. «К Зеленскому уже никто не хочет прислоняться — скоро ему висеть на фонарном столбе, и никто в Европе не хочет считаться в этот момент его другом», — сказал нардеп. Сейчас нардеп Дубинский находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. Накануне нардеп сообщил, что подписание Владимиром Зеленским мирного соглашения с США на американских условиях по урегулированию конфликта на Украине может привести к серьезным политическим последствиям для него самого.