Авто провалилось в канализационный колодец в ВКО

В октябре прошлого года нам в трёх местах раскопали канализационные колодцы. До этого был засор, стоки изливались на поверхность несколько месяцев. Чтобы устранить все это, было принято такое решение. Приводить всё в порядок сразу не стали, мол, нет колец, чтобы восстановить колодцы, закажем. И вот полгода это всё так и стоит.