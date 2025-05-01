Авто провалилось в канализационный колодец в ВКО

Канализационный колодец раскопали в прошлом году. И в дождливый день, не справившись с управлением, водитель авто угодил в эту огромную яму. Автомобилю требуется серьёзный ремонт.
Местные жители предполагали, что рано или поздно на их улице что-то подобное обязательно произойдет.
В октябре прошлого года нам в трёх местах раскопали канализационные колодцы. До этого был засор, стоки изливались на поверхность несколько месяцев. Чтобы устранить все это, было принято такое решение. Приводить всё в порядок сразу не стали, мол, нет колец, чтобы восстановить колодцы, закажем. И вот полгода это всё так и стоит.