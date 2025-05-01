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Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае

Сафонов: ветераны и участники ВОВ могут получить доплату к пенсии в мае.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы, рассказал агентству «Прайм» профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Согласно указу главы государства, лица, проработавшие во время войны не менее шести месяцев, а также награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ и бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто получат по 55 тысяч рублей.

«Юбилейную выплату в 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Кроме того, вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией», — рассказал эксперт.

Материальную помощь начислят без каких-либо заявлений. Также субъекты РФ могут назначать свои дополнительные выплаты. В частности, в Москве помимо федеральной выплаты начислят еще от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.