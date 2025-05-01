Минкульт Украины направил запрос в СБУ из-за клипа Валерии на песню о родине

А ранее Валерия сообщила, что стала бабушкой во второй раз. У её сына Арсения Шульгина и его жены Лианы родился сын. В своих соцсетях певица поделилась, что мальчика назвали Мироном. Он родился поздним вечером 23 апреля в одной из клиник столицы.