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Мировой суд взыскал долг с рэпера Тимати по оплате коммунальных платежей

Суд удовлетворил иски, поданные Фондом капремонта Москвы в отношении Тимати.

Источник: Комсомольская правда

Столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал иски к известному рэперу Тимуру Юнусову (псевдоним — Тимати). Мировой суд рассмотрел заявления. В 2024 году в инстанции отказали Фонду капремонта Москвы с тем же иском. На этот раз суд взыскал долг с Тимати, пишет РИА Новости.

О размере суммы ничего не известно. Однако теперь музыкант обязан закрыть весь накопившийся долг.

«Удовлетворено», — подчеркивается в сообщении суда.

Сотрудники правоохранительных органов также рассмотрели и удовлетворили иск к актрисе Ренате Литвиновой. С соответствующим заявлением в суд обратилась газовая компания. У Ренаты Литвиновой выявили задолженность по коммунальным платежам. О сумме долга не сообщалось.