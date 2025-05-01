Мировой суд взыскал долг с рэпера Тимати по оплате коммунальных платежей

Столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал иски к известному рэперу Тимуру Юнусову (псевдоним — Тимати). Мировой суд рассмотрел заявления. В 2024 году в инстанции отказали Фонду капремонта Москвы с тем же иском. На этот раз суд взыскал долг с Тимати, пишет РИА Новости.