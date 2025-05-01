Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог: Киев согласился на представленные Вашингтоном 22 условия мира

Согласие было получено в ходе встречи в Лондоне.

Источник: Аргументы и факты

Американская сторона предложила «22 условия» для мирного урегулирования украинского конфликта, США получили согласие от Киева, заявил Кит Келлог.

Он уточнил, что предложение было озвучено в ходе встрече с представителями Украины и европейских государств в Британии.

«Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», — сказал Келлог.

Заявление спецпосланника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Украине прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Келлог заявил, что Соединённые Штаты в рамках урегулирования конфликта на Украине готовы частично согласиться на территориальные требования Российской Федерации.