Келлог: Киев согласился на представленные Вашингтоном 22 условия мира

Американская сторона предложила «22 условия» для мирного урегулирования украинского конфликта, США получили согласие от Киева, заявил Кит Келлог.
Он уточнил, что предложение было озвучено в ходе встрече с представителями Украины и европейских государств в Британии.
«Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», — сказал Келлог.
Заявление спецпосланника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Украине прозвучало в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Келлог заявил, что Соединённые Штаты в рамках урегулирования конфликта на Украине готовы частично согласиться на территориальные требования Российской Федерации.