В МВД предупредили о мошеннической схеме хищения денег через туристические чаты

В ведомстве также рассказали о действиях аферистов: в чатах они маскируются под туристов или гидов, предлагая совместные поездки или экскурсии. Далее они либо требуют предоплату и исчезают, либо заманивают на фальшивые сайты для кражи данных через поддельную авторизацию в соцсетях.