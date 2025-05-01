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В МВД предупредили о мошеннической схеме хищения денег через туристические чаты

Россиянам рассказали о новом способе кражи денег через туристические чаты в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники активно используют Telegram, создавая фальшивые туристические чаты для кражи денежных средств и конфиденциальной информации пользователей. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в беседе с ТАСС.

Теперь мошенники создают в Telegram специальные чаты, маскирующиеся под туристические сообщества. Эти группы, посвященные конкретным направлениям, курортам или отелям, служат инструментом для выявления потенциальных жертв через методы психологического воздействия.

В ведомстве также рассказали о действиях аферистов: в чатах они маскируются под туристов или гидов, предлагая совместные поездки или экскурсии. Далее они либо требуют предоплату и исчезают, либо заманивают на фальшивые сайты для кражи данных через поддельную авторизацию в соцсетях.

МВД рекомендует бронировать туры исключительно на официальных площадках с проверенными отзывами, чтобы избежать мошенничества.

Ранее KP.RU писал, что аферисты начали взламывать «Госуслуги» с помощью просьбы включить демонстрацию экрана на смартфоне.