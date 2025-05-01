Келлог: Украина готова к прекращению огня на текущей линии

14 апреля Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины не смогут вернуть обратно утраченные земли. При этом он отметил, что у него нет какого-либо желания признавать утраченные территории российскими. Также украинский лидер заявил, что без поддержки со стороны США возможны новые потери.