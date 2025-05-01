Келлог: Украина готова к прекращению огня на текущей линии

Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Украина готова к прекращению огня на существующей линии фронта.
В интервью Fox News он заявил, что Киев принял 22 конкретных условия от США для урегулирования конфликта с Россией. Однако не все пункты, обсуждавшиеся на встрече в Лондоне, удовлетворили украинскую сторону.
Келлог отметил, что США готовы частично признать территориальные требования России. Украина, по его словам, готова фактически принять свои территориальные потери, но не юридически. Он подчеркнул, что в случае установления режима прекращения огня каждая сторона сохранит свои позиции, передает РБК.
Ранее генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, иначе он рискует потерять и Черноморское побережье.
14 апреля Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины не смогут вернуть обратно утраченные земли. При этом он отметил, что у него нет какого-либо желания признавать утраченные территории российскими. Также украинский лидер заявил, что без поддержки со стороны США возможны новые потери.