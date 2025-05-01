Суд взыскал с рэпера Тимати задолженность по коммуналке

Хотя точная сумма долгов не раскрывается, речь идёт о задолженности по коммунальным платежам. Это не первый случай, когда Фонд обращается в суд с претензиями к Юнусову. В 2023 году аналогичные иски уже поступали, однако тогда были вынесены определения об отмене судебных приказов. С чем именно это было связано — с погашением долгов или другими обстоятельствами — в материалах не уточняется.