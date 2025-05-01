«Больше, чем 350 млрд долларов»: Трамп поделился деталями выгодной для США сделки с Украиной

Американский лидер отметил, что сделка по металлам Украины, вероятно, станет очень выгодной для Вашингтона. Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты получат большую сумму, чем та, что была передана Киеву экс-главой государства Джо Байденом «наличными и военной техникой».