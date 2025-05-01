«Больше, чем 350 млрд долларов»: Трамп поделился деталями выгодной для США сделки с Украиной

Вашингтон и Киев, наконец, заключили ресурсную сделку, о которой вели переговоры в течение нескольких месяцев. Хозяин Белого дома Дональд Трамп поделился деталями соглашения, транслирует NewsNation.
Американский лидер отметил, что сделка по металлам Украины, вероятно, станет очень выгодной для Вашингтона. Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты получат большую сумму, чем та, что была передана Киеву экс-главой государства Джо Байденом «наличными и военной техникой».
«Сегодня мы заключили сделку, по которой, в теории, получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов», — уточнил американский лидер.
По условиям соглашения, США получат доступ к инвестиционным проектам по разработке ресурсов Украины. В их числе нефть, природный газ, алюминий и другое.