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Скончалась 116-летняя Ина Канабарру Лукас, старейшая жительница планеты

Старейшая жительница мира, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, ушла из жизни в возрасте 116 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление Конгрегации сестер кармелиток из Порту-Алегри.

Старейшая жительница мира, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, ушла из жизни в возрасте 116 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление Конгрегации сестер кармелиток из Порту-Алегри.

— Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет, — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

Канабарру родилась 8 июня 1908 года и стала самой пожилой женщиной на планете после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года, которая также прожила 116 лет.