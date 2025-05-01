Заморозки или тепло? Погода в Казахстане на День единства народа

Астана — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Температура ночью около −2 (заморозки), днем +15…+17.
Алматы — переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3−8 метров в секунду, порывы до 15. Температура ночью +13…+15, днем +23…+25.
Шымкент — переменная облачность, утром и днем кратковременные дожди и гроза. Ветер северо-восточный, 8−13 метров в секунду, при грозе порывы до 20. Температура ночью +12…+14, днем +25…+27.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7−12 метров в секунду. Температура ночью +10…+12, днем +17…+19.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура ночью +2…+4, днем +16…+18.
Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный: ночью 0−5 метров в секунду, днем 3−8. Температура ночью +8…+10, днем +18…+20.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5−10 метров в секунду. Температура ночью +2…+4, днем +17…+19.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 4−9 метров в секунду. Температура ночью около 0…+2, заморозки до −3, днем +16…+18.
Конаев — переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9−14 метров в секунду, порывы до 20. Температура ночью +12…+14, днем +23…+25.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду, порывы до 20. Температура ночью +3…+5, днем +16…+18.
Кызылорда — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +10…+12, днем +22…+24.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер южный: ночью 3−8 метров в секунду, днем 9−14. Температура ночью +1…+3, заморозки до −2, днем +14…+16.
Петропавловск — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 15−20 метров в секунду, порывы до 23. Температура ночью +2…+4, днем +15…+17.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Температура ночью 0…+2, заморозки до −3, днем +16…+18.
Талдыкорган — переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду, порывы до 20. Температура ночью +8…+10, днем +20…+22.
Тараз — переменная облачность, днем дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +22…+24.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8−13 метров в секунду. Температура ночью +11…+13, днем +24…+26.
Уральск — переменная облачность, днем дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду, порывы до 18. Температура ночью +8…+10, днем +18…+20.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2−7 метров в секунду. Температура ночью +1…+3, днем +16…+18.