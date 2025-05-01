Премьер-министр Канады Марк Карни и главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе переговоров согласовали позицию по вопросу мирного урегулирования, подчеркнув необходимость участия Украины в переговорном процессе для обеспечения устойчивого мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.
«Лидеры двух стран сошлись во мнении, что прочный мир может быть достигнут только при участии Украины за столом переговоров», — передает пресс-служба.
Карни также заявил о готовности страны содействовать Украине в обеспечении стабильного мира и безопасности. В ходе разговора стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии и подтвердили планы встретиться в рамках предстоящего 51-го саммита G7, запланированного на июнь в канадском городе Кананаскис.
Ранее KP.RU писал, что Канада перечислила Украине финансовую помощь в размере $1,7 млрд США, источником которой стали доходы от замороженных российских активов.