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Карни и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине

Премьер Канады и Зеленский заявили, что устойчивый мир на Украине возможен при участии Киева в переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Канады Марк Карни и главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе переговоров согласовали позицию по вопросу мирного урегулирования, подчеркнув необходимость участия Украины в переговорном процессе для обеспечения устойчивого мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

«Лидеры двух стран сошлись во мнении, что прочный мир может быть достигнут только при участии Украины за столом переговоров», — передает пресс-служба.

Карни также заявил о готовности страны содействовать Украине в обеспечении стабильного мира и безопасности. В ходе разговора стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии и подтвердили планы встретиться в рамках предстоящего 51-го саммита G7, запланированного на июнь в канадском городе Кананаскис.

Ранее KP.RU писал, что Канада перечислила Украине финансовую помощь в размере $1,7 млрд США, источником которой стали доходы от замороженных российских активов.