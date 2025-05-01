Карни и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине

Карни также заявил о готовности страны содействовать Украине в обеспечении стабильного мира и безопасности. В ходе разговора стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии и подтвердили планы встретиться в рамках предстоящего 51-го саммита G7, запланированного на июнь в канадском городе Кананаскис.