Крымского предпринимателя арестовали по делу о госизмене из-за переводов ВСУ

Сам обвиняемый, находящийся под арестом, отверг предъявленные претензии. Через защиту он направил ходатайство об изменении меры пресечения, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья. Апелляционная жалоба была рассмотрена в Мосгорсуде, где постановление о содержании в СИЗО признали обоснованным.
«Лысенко дал следствию исчерпывающие показания и пояснения, добровольно предоставил все пароли от изъятых у него гаджетов, сдал свой загранпаспорт и не намерен скрываться от следствия», — отмечается в материале.
А ранее Следком показал момент взрыва бомбы у агентов Украины в Ханты-Мансийске, который произошёл 12 апреля в одном из жилых домов. По данным следствия, во время изготовления самодельной взрывчатки у предполагаемых украинских агентов произошёл непроизвольный взрыв СВУ.