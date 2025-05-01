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Крымского предпринимателя арестовали по делу о госизмене из-за переводов ВСУ

Следственный комитет обвинил жителя Крыма Олега Лысенко в совершении преступления, предусмотренного статьёй о госизмене. По версии следствия, бизнесмен перевёл денежные средства на счёт, связанный с ВСУ. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Life.ru

Сам обвиняемый, находящийся под арестом, отверг предъявленные претензии. Через защиту он направил ходатайство об изменении меры пресечения, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья. Апелляционная жалоба была рассмотрена в Мосгорсуде, где постановление о содержании в СИЗО признали обоснованным.

«Лысенко дал следствию исчерпывающие показания и пояснения, добровольно предоставил все пароли от изъятых у него гаджетов, сдал свой загранпаспорт и не намерен скрываться от следствия», — отмечается в материале.

А ранее Следком показал момент взрыва бомбы у агентов Украины в Ханты-Мансийске, который произошёл 12 апреля в одном из жилых домов. По данным следствия, во время изготовления самодельной взрывчатки у предполагаемых украинских агентов произошёл непроизвольный взрыв СВУ.