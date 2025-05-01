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The Times: план Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился

Невозможность осуществить данный план была понятна с «самого начала».

Источник: Аргументы и факты

План британского премьер-министра Кира Стармера об отправке «миротворцев» на Украину провалился, пишет The Times.

«Именно это сейчас происходит с сэром Киром Стармером, когда он наблюдает, как испаряется его хвалёная коалиция желающих по размещению мощных европейских миротворческих сил на Украине», — говорится в публикации.

В материале британского издания сказано, что призывы Британии и Франции к другим европейским государствам «внести существенный вклад» в якобы обеспечение безопасности на Украине после конфликта «не находят отклика».

Кроме того, авторы публикации подчеркнули, что невозможность осуществить данный план была понятна с «самого начала».

Ранее сообщалось, что Британия и Франция после встречи в Лондоне пересмотрели свои планы по отправке военных на Украину. Британская сторона может отказаться от отправки контингента.