Подросток объяснил отказ сесть при разговоре с Путиным традициями Кавказа

13-летний Никита Гоголев из Ставропольского края, который зачитал отрывок из своего стихотворения президенту России Владимиру Путину в рамках марафона «Знание. Первые» в честь Дня Победы, объяснил свой отказ сесть во время беседы с главой государства. В опубликованном отрывке разговора он отметил, что причина связано с кавказскими традициями.