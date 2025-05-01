Подросток объяснил отказ сесть при разговоре с Путиным традициями Кавказа

13-летний Никита Гоголев из Ставропольского края, который зачитал отрывок из своего стихотворения президенту России Владимиру Путину в рамках марафона «Знание. Первые» в честь Дня Победы, объяснил свой отказ сесть во время беседы с главой государства. В опубликованном отрывке разговора он отметил, что причина связано с кавказскими традициями.
Когда Путин предложил юноше присесть, Гоголев ответил, что по кавказским традициям младшие должны стоять в присутствии старших.
— Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят, — объяснил Гоголев.
Видеозапись разговора опубликовал Telegram-канал RT.
Путин, в свою очередь, ответил, что в России с уважением относятся к традициям Кавказа, которые, по его словам, во многом формируют характер жителей этого региона.
В рамках этого марафона Путин также рассказал о письме своего деда, которое дало ему возможность с новой стороны взглянуть на события периода Великой Отечественной войны и глубже осознать то, что тогда переживала вся страна.