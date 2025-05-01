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Расположение и верный размер: адвокат напомнил россиянам о правилах вывешивания флагов

Адвокат Зернов напомнил о штрафе за неправильное вывешивание флагов в праздники.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в майские праздники вывешивают флаги РФ, муниципального образования и копию Знамени Победы. Однако важно помнить, что символы не могут располагаться в хаотичном порядке. Гражданам стоит быть внимательнее с размещением флагов, предупредил адвокат Олег Зернов, цитирует РИА Новости.

Так, триколор всегда располагается в центре. Это касается случаев размещения нечетного количества флагов. При четном числе триколор должен быть помещен слева от центра. Важно также обращать внимание на размер символа. Флаг России должен быть самым крупным из всех вывешенных.

«Из-за ошибки можно столкнуться с административной ответственностью: за нарушение порядка официального использования государственных символов РФ для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — напомнил Олег Зернов.

Над столицей Венесуэлы, тем временем, подняли гигантскую копию Знамени Победы. Он стал самым крупным из всех, вывешенных за пределами России.