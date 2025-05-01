Расположение и верный размер: адвокат напомнил россиянам о правилах вывешивания флагов

«Из-за ошибки можно столкнуться с административной ответственностью: за нарушение порядка официального использования государственных символов РФ для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — напомнил Олег Зернов.