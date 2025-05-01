«Это успокаивает»: Трамп назвал безошибочными первые 100 дней на посту президента США

По словам президента США Дональда Трампа, его первые 100 дней у власти прошли безошибочно — он не видит ни одного решения, которое требовало бы корректировки. Этим он поделился в эфире телеканала NewsNation.
«Я скажу, это самый сложный вопрос, который может быть, потому что я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки. Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает», — поделился американский глава.
Трамп заявил, что в течение следующего года ожидаются значительные экономические достижения, превосходящие все прогнозы. Он отметил текущие многомиллиардные потери от торговли, но выразил уверенность, что ситуация изменится — страна начнет получать существенную прибыль.
При этом он подчеркнул, что подобные измнения требуют времени и не могут произойти мгновенно, хотя и реализуются быстрее, чем предполагает большинство.
Накануне глава Белого дома подтвердил заключение соглашения между США и Украиной, которое открывает американскому бизнесу доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых.