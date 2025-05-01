Авиасообщение между Россией и Абхазией восстановят после 30-летнего перерыва

С 1 мая после 30-летнего перерыва возобновляются прямые регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией. Авиакомпания «ЮВТ аэро» выполнит первый рейс по маршруту Москва (аэропорт Внуково) — Сухум.
На борту состоится концертная программа с участием известных артистов из России и Абхазии, посвященная дружбе и Победе в Великой Отечественной войне. В аэропорту Сухума гостей встретят представители абхазской культуры в национальных костюмах.
Изначально первый рейс был запланирован на 3 мая, но из-за высокого спроса его перенесли на 1 мая. Кроме «ЮВТ аэро», в Сухум также будут летать авиакомпании Ifly и «НордСтар».
Сухумский аэропорт, построенный в 1960-х годах, не работал с 1993 года из-за грузино-абхазской войны. В октябре 2023 года заключили соглашение о его реконструкции, а 7 февраля 2025 года аэропорт принял тестовый рейс из Москвы, передает РИА Новости.
Помимо этого, авиакомпания «Туркменские авиалинии» объявила о возобновлении рейсов в Россию с 1 мая, сообщается на официальном сайте перевозчика. С 1 мая возобновятся пассажирские полеты по направлениям Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад. В авиакомпании уточнили, что билеты уже доступны в авиакассах.