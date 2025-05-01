Авиасообщение между Россией и Абхазией восстановят после 30-летнего перерыва

Помимо этого, авиакомпания «Туркменские авиалинии» объявила о возобновлении рейсов в Россию с 1 мая, сообщается на официальном сайте перевозчика. С 1 мая возобновятся пассажирские полеты по направлениям Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад. В авиакомпании уточнили, что билеты уже доступны в авиакассах.