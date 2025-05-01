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AFP: старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет

Бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас умерла в среду.

Источник: Аргументы и факты

По данным агентства Франс Пресс, в возрасте 116 лет ушла из жизни бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты.

Информацию о её кончине подтвердили представители Конгрегации сестер кармелиток в Порту-Алегри, где она проживала.

Ина Канабарру Лукас родилась 8 июня 1908 года и была признана самым возрастным человеком на Земле после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года, которая также дожила до 116 лет.

Ранее фронтмен валлийской рок-группы The Alarm Майк Питерс умер после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.