AFP: старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет

По данным агентства Франс Пресс, в возрасте 116 лет ушла из жизни бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты.
Информацию о её кончине подтвердили представители Конгрегации сестер кармелиток в Порту-Алегри, где она проживала.
Ина Канабарру Лукас родилась 8 июня 1908 года и была признана самым возрастным человеком на Земле после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года, которая также дожила до 116 лет.
Ранее фронтмен валлийской рок-группы The Alarm Майк Питерс умер после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.