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Гастроэнтеролог назвала допустимое количество шашлыка для детей

Врач Грязнова: Детям старше 3-х лет можно предлагать 1−2 кусочка шашлыка.

Источник: Комсомольская правда

С майскими праздниками начинается сезон шашлыков, и многие родители задаются вопросом: можно ли предлагать это блюдо детям. Врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Екатерина Грязнова рассказала KP.RU, какое допустимое количество шашлыка для детей.

— Совсем малышам, до 2−3 лет, шашлык есть не рекомендуется. Ребятам постарше можно его понемногу предлагать, буквально 1−2 кусочка. Понятно, что речь идет о нежирных сортах мяса, о курице, рыбе, приготовленных без копчения и при невысоких температурах, — пояснила эксперт.

По словам медика, шашлык состоит из обычных продуктов — мяса, рыбы и овощей, которые содержат вещества, необходимые для развития организма. Однако вред шашлыка заключается в высокой температуре при его приготовлении. Это приводит к накоплению продуктов сгорания, которые могут вызвать чувство тяжести, особенно у маленьких детей.

Важно помнить, что шашлык — это не блюдо для ежедневного рациона. Жирные сорта мяса, такие как баранина и свинина, детям лучше не давать.