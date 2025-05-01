Гастроэнтеролог назвала допустимое количество шашлыка для детей

По словам медика, шашлык состоит из обычных продуктов — мяса, рыбы и овощей, которые содержат вещества, необходимые для развития организма. Однако вред шашлыка заключается в высокой температуре при его приготовлении. Это приводит к накоплению продуктов сгорания, которые могут вызвать чувство тяжести, особенно у маленьких детей.