Начался пик активности клещей: россиянам напомнили о мерах предосторожности

«Если клещ все же укусил, то строение ротового аппарата клеща позволяет извлекать его из кожи в любом направлении. Главное — тянуть клеща равномерно, без рывков. После извлечения необходимо проверить место укуса на наличие фрагментов клеща и обработать ранку антисептиком», — отмечается в сообщении.