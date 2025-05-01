Начался пик активности клещей: россиянам напомнили о мерах предосторожности

Клещи особенно активны в период с апреля по середину июня. Главный пик наступает в мае. Следующий — осенью, в сентябре. Об этом россиян предупредили в пресс-службе Верхневолжского Государственного агробиотехнологического университета, пишет ТАСС.
Не каждый клещ является переносчиком энцефалита. Однако он, в любом случае, представляет опасность для здоровья жертвы. Важно соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду и осматривать тело.
«Если клещ все же укусил, то строение ротового аппарата клеща позволяет извлекать его из кожи в любом направлении. Главное — тянуть клеща равномерно, без рывков. После извлечения необходимо проверить место укуса на наличие фрагментов клеща и обработать ранку антисептиком», — отмечается в сообщении.
Так, в Приморском крае зафиксировали уже более 760 случаев, связанных с укусами клещей. Большинство из них — не носители энцефалита.