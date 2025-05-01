Politico: ВСУ ввели игровую систему «очков» за убитых солдат РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) внедрили систему поощрений, напоминающую игровую, для мотивации своих бойцов. Как сообщает издание Politico, ссылаясь на министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинские военные могут загружать видеодоказательства уничтожения целей в программу Army of Drones bonus.
За каждого ликвидированного российского солдата начисляется шесть очков, за поврежденный танк — 20 или 40 очков в зависимости от степени урона, а за пораженную мобильную ракетную установку — 50 очков.
Планируется, что программа будет интегрирована с маркетплейсом Brave 1 Market. Там бойцы ВСУ смогут обменивать заработанные очки на необходимое снаряжение. По словам Федорова, этот онлайн-магазин станет для военных аналогом Amazon и позволит им напрямую закупать необходимые вещи для фронта, говорится в сообщении.
Подразделения ВС России, действующие в Сумской области, продолжают показывать высокий темп продвижения, несмотря на попытки украинской армии отвлечь российские силы на других направлениях. Об этом 28 апреля сообщил Апти Алаудинов. По его словам, с учетом активности ВСУ в этом районе освобождение даже одного населенного пункта в Сумской области можно считать значительным достижением.