ПростоПольза: как лучше разжечь уголь при жарке шашлыков

Какие виды подобных средств бывают и что делать если уголь есть, а розжиг взять забыли, расскажет консультант «МК в Самаре» Иван Исаев.
Розжиг для угля бывает разный. Посмотрим на его состав с точки зрения потенциальной пользы или вреда здоровью.
Горючая жидкость, которой мы полили уголь, сгорает и испарятся с его поверхности. Сначала интенсивно, потом медленнее, но процесс этот продолжается и во время жарки.
Мясо, кроме того, что на шампурах жарится — ещё и коптится. Именно процессом подкопчения и объясняется неповторимый вкус и аромат любимого нами шашлыка.
В это время дым переносит на поверхность жарящегося кусочка шашлыка и продукты горения розжига. Это неизбежно.
Поэтому, обратим ваше внимание, что розжиги на спиртовой основе могут представлять меньше вреда при жарке, чем средства на основе, схожей с моторными топливами (их всегда выдаёт резкий бензольный запах, похож на запах солярки или керосина), или парафинами (такие жидкости более вязкие).
Спирт — летучее соединение: испарятся и сгорает гораздо быстрее, чем любое другое топливо. А значит и шашлык наш получится чище.
А вот если вы уже приехали на дачу и забыли даже «бензольный» розжиг, тогда для вас — есть испытанное средство.
У вас обязательно найдётся стакан-полтора растительного масла. И витка три-четыре бумажного полотенца или столько же туалетной бумаги.
Уголь как обычно вы выкладываете в мангал, разравниваете. Дальше — немного волшебства.
В центре мангала вы раскапываете круглую лунку, помещаете в центр лунки скомканную бумагу, обваливаете её по окружности углём, но не сильно.
Так чтобы к бумаге был хороший доступ и её было видно. Дальше — выливаете в бумагу растительное масло и помогаете впитаться — равномерно.
Всё, можно поджигать. В процессе горения уголь малыми дозами нужно подкладывать, подгребать к горящей бумаге. Постепенно, сл