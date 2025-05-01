ПростоПольза: как лучше разжечь уголь при жарке шашлыков

Поэтому, обратим ваше внимание, что розжиги на спиртовой основе могут представлять меньше вреда при жарке, чем средства на основе, схожей с моторными топливами (их всегда выдаёт резкий бензольный запах, похож на запах солярки или керосина), или парафинами (такие жидкости более вязкие).