AFP: в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница планеты

Бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, признанная старейшей жительницей Земли, умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщило агентство France Presse, ссылаясь на официальное заявление кармелитского монастыря в Порту-Алегри.
«Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет», — передает издание.
Согласно данным агентства, Канабарру, родившаяся 8 июня 1908 года, получила статус старейшего человека на планете после кончины в декабре 2024 года 116-летней японки Томико Итооки.
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