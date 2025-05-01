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AFP: в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница планеты

Умерла старейшая жительница планеты Ина Канабарру Лукас.

Источник: Комсомольская правда

Бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, признанная старейшей жительницей Земли, умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщило агентство France Presse, ссылаясь на официальное заявление кармелитского монастыря в Порту-Алегри.

«Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет», — передает издание.

Согласно данным агентства, Канабарру, родившаяся 8 июня 1908 года, получила статус старейшего человека на планете после кончины в декабре 2024 года 116-летней японки Томико Итооки.

Накануне стало известно о смерти журналистки «Комсомолки» Валентины Львовой. Она ушла из жизни в возрасте 51 года.

Ранее на 92 году жизни скончался скульптор Зураб Церетели. Сообщалось, что он ушел из жизни во сне от остановки сердца.