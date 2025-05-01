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На Первомай в Челябинской области будет прохладно

В четверг, 1 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, на юге до +18. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 45% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: Вечерний Челябинск

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +12 до +14 градусов. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 14.

День Ангела сегодня, 1 мая, у Антона, Василия, Виктора, Виссариона, Ефима, Ивана, Кузьмы, Тамары, Феликса.

Между прочим, 1 мая 2025 года отмечают день Кузьмы Огородника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя ругаться с родственниками и повышать голос на близких людей, особенно на тех, кто старше по возрасту. Дело в том, что все конфликты могут обернуться затяжными ссорами и большой обидой.