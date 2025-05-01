На Первомай в Челябинской области будет прохладно

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +12 до +14 градусов. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 14.
День Ангела сегодня, 1 мая, у Антона, Василия, Виктора, Виссариона, Ефима, Ивана, Кузьмы, Тамары, Феликса.
Между прочим, 1 мая 2025 года отмечают день Кузьмы Огородника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя ругаться с родственниками и повышать голос на близких людей, особенно на тех, кто старше по возрасту. Дело в том, что все конфликты могут обернуться затяжными ссорами и большой обидой.