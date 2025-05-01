WSJ: Совет директоров Tesla начал поиск гендиректора на смену Илону Маску

Члены совета директоров компании Tesla начали искать замену генеральному директору Илону Маску. Это связано с недовольством некоторых инвесторов деятельностью миллиардера, сообщает газета The Wall Street Journal.
Пока о кандидатах на пост гендиректора компании ничего не известно. По данным источников, Tesla сталкивается с падением акций. Кроме того, ряд инвесторов считают, что Илон Маск переключил внимание на кураторство ведомством по повышению эффективности работы правительства США.
В связи с этим совет директоров вынужден искать нового главу компании. Ранее Илона Маска уже предупреждали, что ему следует заниматься делами Tesla более активно.
Американский лидер Дональд Трамп похвалил миллиардера за работу в правительстве. Он подчеркнул, что Илон Маск может оставаться на посту столько, сколько захочет.