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WSJ: Совет директоров Tesla начал поиск гендиректора на смену Илону Маску

Компания Tesla сменит гендиректора из-за падения акций и недовольства инвесторов Илоном Маском.

Источник: Комсомольская правда

Члены совета директоров компании Tesla начали искать замену генеральному директору Илону Маску. Это связано с недовольством некоторых инвесторов деятельностью миллиардера, сообщает газета The Wall Street Journal.

Пока о кандидатах на пост гендиректора компании ничего не известно. По данным источников, Tesla сталкивается с падением акций. Кроме того, ряд инвесторов считают, что Илон Маск переключил внимание на кураторство ведомством по повышению эффективности работы правительства США.

В связи с этим совет директоров вынужден искать нового главу компании. Ранее Илона Маска уже предупреждали, что ему следует заниматься делами Tesla более активно.

Американский лидер Дональд Трамп похвалил миллиардера за работу в правительстве. Он подчеркнул, что Илон Маск может оставаться на посту столько, сколько захочет.