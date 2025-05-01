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+13 градусов ожидается в Иркутске 1 мая

В некоторых районах Приангарья пройдет дождь с мокрым снегом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода вновь огорчает сибиряков. Несмотря на то, что на календаре уже 1 мая, в Иркутской области ожидаются дожди с мокрым снегом, а также порывы сильного ветра 15−20 м/с. Но не везде! В Иркутске потеплеет до +11…+13 градусов, без осадков, ветер северо-западный 9−14 м/с.

— Переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, — сообщают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье воздух прогреется до +8…+13 градусов, однако местами ожидается лишь +1…+6.