+13 градусов ожидается в Иркутске 1 мая

Погода вновь огорчает сибиряков. Несмотря на то, что на календаре уже 1 мая, в Иркутской области ожидаются дожди с мокрым снегом, а также порывы сильного ветра 15−20 м/с. Но не везде! В Иркутске потеплеет до +11…+13 градусов, без осадков, ветер северо-западный 9−14 м/с.