Театр на Таганке показал комедийно-драматический спектакль на якутском языке

«Мы переделали рассказ на якутский манер, так как действие происходит в якутской глубинке. Жанр постановки — синтез комедии и драмы», — рассказал Ботаков.
Как отмечается, спектакль был показан в рамках фестиваля «Золотая маска». Вместе с режиссером над ним работали художник по костюмам и сценограф Мария Иванова, художник по свету Алексей Корякин, художник по мультимедиа Владислав Потапов, а за музыкальное оформление отвечали Павел Неустроев и Герасим Григорьев.
События спектакля «Фотография, на которой меня нет» разыгрываются в глухой якутской деревне 1990-х. Приезд китайцев-географов меняет суровую, но счастливую жизнь ее обитателей.
Театральный фестиваль «Золотая Маска» стартовал в столице 1 апреля и продлится до 2 июня. В этом году премия приняла 734 заявки из 86 регионов России. В апреле в Российском молодежном театре (РАМТ) уже показали спектакль «Халхин Гол. Тангариг», номинированный в категории «Лучший спектакль большой формы» и посвященный 85-летию событий на Халхин-Голе. Постановка на бурятском языке с тифлокомментариями рассказывает историю 16-летней девушки, ставшей добровольцем на фронте.