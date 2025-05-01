Театр на Таганке показал комедийно-драматический спектакль на якутском языке

Театральный фестиваль «Золотая Маска» стартовал в столице 1 апреля и продлится до 2 июня. В этом году премия приняла 734 заявки из 86 регионов России. В апреле в Российском молодежном театре (РАМТ) уже показали спектакль «Халхин Гол. Тангариг», номинированный в категории «Лучший спектакль большой формы» и посвященный 85-летию событий на Халхин-Голе. Постановка на бурятском языке с тифлокомментариями рассказывает историю 16-летней девушки, ставшей добровольцем на фронте.