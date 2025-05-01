На красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован начальник радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нацбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» капитан Дмитрий Герула. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
—Наши дроноводы уничтожили боевика на Красноармейском направлении, — заявил Поддубный.
Ранее начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий был ликвидирован на фронте. Деталей уничтожения высокопоставленного командира ВСУ не приводится.
Военный корреспондент Евгений Поддубный 14 декабря сообщил о том, что ВС РФ устранили высокопрофильного командира, главу разведки 25-й бригады ВСУ Николая Дупешко.
23 апреля военнослужащие РФ ликвидировали группировку ВСУ, которая ранее заняла Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале. Успешную операцию по ликвидации вражеских бойцов провели военнослужащие 177-го полка морской пехоты совместно с солдатами 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка.