Поддубный: Ликвидирован начальник РЭБ нацбатальона «Волки Да Винчи»

На красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован начальник радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нацбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» капитан Дмитрий Герула. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.