Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме напомнили о новых выплатах для ухаживающих за детьми-инвалидами

Член Комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила о возможности получения ежемесячной выплаты в размере почти 11 тысяч рублей для россиян, ухаживающих за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

Источник: Life.ru

С января 2025 года любой ухаживающий родственник или иной трудоспособный гражданин может подать заявление в Социальный фонд для назначения данной выплаты. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.

Ранее выплату в 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Для других помощников сумма была существенно меньше — 1200 рублей.

Ранее сообщалось, что российским пенсионерам перечислят выплаты за май досрочно. Это связано с нерабочими днями 1 и 2 мая, и коснётся тех, чья дата перечисления пенсий попадает на 1−5 мая.