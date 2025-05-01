Календарь памятных дат и событий для православных на май 2025 года

На последний весенний месяц в 2025 году выпадает два важных церковных праздника — Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне. Еще в этом месяце верующие вспоминают апостола Иоанна Богослова, великомученника Георгия Победоносца, праведную Матрону Московскую и других святых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Календарь церковных праздников по дням:
1 мая. Максимовской иконы Божией Матери. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.
2 мая. Святой блаженной старицы Матроны Московской. Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.
3 мая. Кипрской иконы Божией Матери. Преподобного Александра Ошевенского. Преподобного Феодора Трихины (власяничника).
4 мая. День жен-мироносиц. Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского. День памяти святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.
5 мая. Апостолов Варфоломея, Луки и Климента. Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского. День памяти Преподобного Виталия Александрийского. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского.
6 мая. Великомученика Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012). Мучеников Анатолия и Протолеона, мученицы царицы Александры.
7 мая. Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70-ти воинов. День памяти Преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского.
8 мая. Апостола и евангелиста Марка. Преподобного Сильвестра Обнорского.
9 мая. Святителя Стефана, епископа Великопермского. Поминовение усопших воинов.
10 мая. Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского. День памяти Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского.
11 мая. День памяти Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Святителя Кирилла, епископа Туровского. Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.
12 мая. Девяти мучеников Кизических. Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского. Преподобного Мемнона Чудотворца.
13 мая. Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.
14 мая. Преполовение Пятидесятницы. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Преподобного Пафнутия Боровского. Святой Тамары, царицы Грузинской.
15 мая. Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. День памяти Благоверного и равноапостольного царя Бориса.
16 мая. Мучеников Тимофея чтеца и Мавры. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
17 мая. Мученицы Пелагии, девы Тарсийской. День памяти братьев Алфановых в Новгороде.
18 мая. Великомученицы Ирины. Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.
19 мая. Праведного Иова Многострадального. Преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского.
20 мая. Собор преподобных русских святогорцев на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. День памяти Преподобного Нила Сорского.
21 мая. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Преподобного Арсения Великого. Преподобного Арсения трудолюбивого и Пимена постника.
22 мая. День памяти Пророка Исаии. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая.
23 мая. Апостола Симона Зилота. Святителя Симона, чудотворца Печерского.
24 мая. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Священномученика Мокия. Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.
25 мая. Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца. День памяти Святителя Епифания. Преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского.
26 мая. День памяти Мученика Александра Римского. Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного.
27 мая. Мученика Исидора Хиосского. Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца.
28 мая. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (день убиения).
29 мая. Вознесение Господне. Преподобного Феодора Освященного.
30 мая. Попразднство Вознесения Господня. Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской. Апостола от 70-ти Андроника и святого Иунии, помощницы его.
31 мая. Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев. Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.
День особого поминовения павших воинов отмечается 9 мая. В храмах пройдут поминальные службы в честь памяти погибших солдат времен Великой Отечественной войны.
Постов в последний месяц весны нет. Ближайшее говение — Петров, или Апостольский пост — начнется только 16 июня, завершится 11 июля.