Календарь памятных дат и событий для православных на май 2025 года

На последний весенний месяц в 2025 году выпадает два важных церковных праздника — Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне. Еще в этом месяце верующие вспоминают апостола Иоанна Богослова, великомученника Георгия Победоносца, праведную Матрону Московскую и других святых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».