Юрист предупредил о штрафах до 150 тысяч рублей за неправильное вывешивание флагов

«Традиционно “на майские” россияне по всей стране вывешивают флаг России, флаг субъекта РФ и копию Знамени Победы. Однако нужно быть бдительными, из-за ошибки можно столкнуться с административной ответственностью — за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — рассказал Зернов для РИА Новости.