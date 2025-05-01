Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 мая

Близнецов сегодня ждут преграды, которые могут встать на пути в самый неподходящий момент. Причем справиться с ними будет действительно трудно. Первыми их преодолеют целеустремленные люди. При этом сегодня не стоит полагаться и на помощь окружающих. Не исключены финансовые потери, неудачные покупки. Не давайте обещаний, связывая себя обязательствами.