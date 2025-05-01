The Guardian: Лондон обсуждает с Парижем возможность признания Палестины

По данным издания, шаг может быть приурочен к международной конференции по реализации плана «два государства для двух народов». Мероприятие будет проводиться под эгидой Организации Объединённых Наций, оно состоится 2−4 июня. Соучредителем конференции выступает Саудовская Аравия.