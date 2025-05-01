The Guardian: Лондон обсуждает с Парижем возможность признания Палестины

Британская сторона обсуждает с Парижем намерение объявить о признании Палестины уже в июне текущего года, пишет The Guardian.
По данным издания, шаг может быть приурочен к международной конференции по реализации плана «два государства для двух народов». Мероприятие будет проводиться под эгидой Организации Объединённых Наций, оно состоится 2−4 июня. Соучредителем конференции выступает Саудовская Аравия.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми впервые подтвердил, что британские и французские власти обсуждают вопрос признания Палестины "с привязкой к предстоящему мероприятию. Заявление прозвучало накануне.
При этом ранее британский министр заявлял, что условием для признания палестинской государственности является «полное отстранение представителей радикального движения ХАМАС от власти в Газе, а также выезд его лидеров из автономии».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер оговорился, когда призывал освободить «сосисок» вместо заложников, удерживаемых движением ХАМАС.