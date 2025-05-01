Российский стартап разработал фитоквас для снятия стресса и усталости

В отличие от сладких квасов и напитков с фруктовыми ароматизаторами, фитоквас «Квайб» сохраняет традиционный, терпкий вкус кваса, «легкую кислинку» и пониженное содержание сахара, отметила лидер стартапа Галина Казакова, слова которой приводит пресс-служба НТИ. «Это натуральный ферментированный продукт, который сочетает в производстве древнюю технологию и современные биотехнологии. Особая ценность кваса — эффект адаптогенов. Именно в жару, когда тело истощается от перегрева, организм нуждается в поддержке», — добавила она.