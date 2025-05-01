Российский стартап разработал фитоквас для снятия стресса и усталости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский стартап разработал фитоквас с элеутерококком, напиток под названием «Квайб» помогает привыкнуть к жаре, защищает от стресса и придает сил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Фитоквас с элеутерококком, обладающий адаптогенными и антиоксидантными свойствами, разработали выпускники национального исследовательского университета ИТМО (Санкт-Петербург). Напиток ускоряет метаболизм, полезен при повышенных физических и умственных нагрузках, помогает привыкнуть к жаре. Экстракт элеутерококка помогает адаптироваться к жаркому климату, укрепляет иммунитет, защищает от стресса и усталости, придает сил организму, поясняют авторы проекта», — говорится в сообщении.
В отличие от сладких квасов и напитков с фруктовыми ароматизаторами, фитоквас «Квайб» сохраняет традиционный, терпкий вкус кваса, «легкую кислинку» и пониженное содержание сахара, отметила лидер стартапа Галина Казакова, слова которой приводит пресс-служба НТИ. «Это натуральный ферментированный продукт, который сочетает в производстве древнюю технологию и современные биотехнологии. Особая ценность кваса — эффект адаптогенов. Именно в жару, когда тело истощается от перегрева, организм нуждается в поддержке», — добавила она.
Адаптогены тонизируют организм и повышают выносливость, увеличивают адаптационные возможности человека. Антиоксиданты защищают клетки от вредных воздействий. У фитокваса нет аналогов на рынке, подчеркнули в НТИ.
У команды стартапа есть прототип, который прошел испытания в лабораторных условиях. Сейчас идет подготовка к запуску производства пилотной партии, а стартап ищет инвесторов для расширения линейки кваса.