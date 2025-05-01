Сурдолог предупредила об опасных последствиях зависимости от спрея для носа

При насморке многие начинают активно пользоваться сосудосуживающими каплями и спреями, чтобы быстро избавиться от заложенности. Однако неправильное и длительное применение таких средств может привести к серьезным проблемам. Об этом KP.RU рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Виктория Руденко.
— Возникает замкнутый круг: ты капаешь средство, чтобы сократить слизистую и снять отек, а она растет и растет. Это приводит к гипертрофическим процессам — нижняя носовая раковина становится чрезмерно большой, — объяснила врач.
Если человек «подсаживается» на капли, без них у него развивается отек слуховой трубы и снижается слух. По словам специалиста, в тяжелых случаях избавиться от проблемы можно только хирургическим путем — например, с помощью радиоволновой коагуляции, когда разросшуюся ткань носа аккуратно прижигают.
Пока дело не дошло до операции, врач предлагает отказаться от капель. Чтобы облегчить период отказа можно использовать промывания, увлажняющие средства, антигистаминные препараты для снятия отечности и заложенности и местные гормональные противовоспалительные средства.