Сурдолог предупредила об опасных последствиях зависимости от спрея для носа

Если человек «подсаживается» на капли, без них у него развивается отек слуховой трубы и снижается слух. По словам специалиста, в тяжелых случаях избавиться от проблемы можно только хирургическим путем — например, с помощью радиоволновой коагуляции, когда разросшуюся ткань носа аккуратно прижигают.