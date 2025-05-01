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NewsNation: Трамп предупредил Зеленского, что Россия больше и сильнее

Трамп настаивал на подписании ресурсной сделки с Киевом, так как Россия намного сильнее Украины.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп дал интервью телеканалу NewsNation. Он рассказал о диалоге с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Дональд Трамп сообщил, что предупреждал бывшего комика о преимуществах России.

Хозяин Белого дома во время встречи с Зеленским в Ватикане напомнил ему о необходимости подписания ресурсной сделки. Это будет выгодно для Киева.

«Я говорил ему, что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — рассказал Дональд Трамп.

США и Украина 30 апреля подписали соглашение о минералах Киева. Американской стороне удалось добиться заключения сделки. Теперь США получат доступ к нефти, природному газу и другим ресурсам Украины.