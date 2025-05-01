Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Белоруссии освободили американца под стражей благодаря усилиям Трампа

Американский гражданин, находившийся под стражей в Белоруссии, был освобожден, Об этом в среду, 30 апреля, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

Американский гражданин, находившийся под стражей в Белоруссии, был освобожден, Об этом в среду, 30 апреля, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

Рубио заявил, что освобождение стало возможным благодаря усилиям президента США Дональда Трампа. Личность освобожденного не раскрывается, однако некоторые СМИ предполагают, что речь идет о белорусском оппозиционере Юрии Зенковиче, осужденном на 11 лет лишения свободы осенью 2022 года за попытку захвата власти. Официального подтверждения этой информации пока нет.

25 марта следователь освободил из СИЗО в Москве гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера, который там находился около полугода по обвинению в нападении на сотрудника полиции после скандала в гостинице Radisson.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за экстремизм. Среди помилованных — две женщины и 29 мужчин. У 17 из них имеются хронические заболевания, трое являются инвалидами, у 27 есть дети, а семь из них многодетные.