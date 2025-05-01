Власти Белоруссии освободили американца под стражей благодаря усилиям Трампа

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за экстремизм. Среди помилованных — две женщины и 29 мужчин. У 17 из них имеются хронические заболевания, трое являются инвалидами, у 27 есть дети, а семь из них многодетные.