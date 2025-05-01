В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию зарплат

Ранее группа депутатов от ЛДПР под руководством Ярослава Нилова выступила с инициативой увеличить минимальный размер оплаты труда в РФ до 34 тысяч рублей, начиная с января 2026 года. Также предлагается ввести минимальную почасовую ставку в размере 300 рублей для работников с неполной занятостью, передает «Царьград».