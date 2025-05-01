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Минкульт Украины обратится в СБУ из-за видеоклипа певицы Валерии

Поводом для проведения расследования послужила видеоработа певицы, в которой она снялась на фоне городских развалин.
Источник: Аргументы и факты

Украинское Министерство культуры намерено направить запрос в Службу безопасности Украины по поводу видеоклипа певицы Валерии с исполнением песни «С чего начинается Родина», сообщает издание «Страна.ua».

Причиной обращения стало музыкальное видео, снятое на фоне разрушенных зданий, что вызвало вопросы у ведомства.

Министр культуры Николай Точицкий заявил о намерении инициировать проверку, чтобы выяснить точное место съемок клипа. Композиция «С чего начинается Родина» представляет собой советскую песню, написанную Вениамином Баснером на стихи Михаила Матусовского для фильма «Щит и меч» режиссера Владимира Басова.

Ранее латвийская служба государственной безопасности приняла решение о запрете на въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу.