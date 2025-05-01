Минкульт Украины обратится в СБУ из-за видеоклипа певицы Валерии

Министр культуры Николай Точицкий заявил о намерении инициировать проверку, чтобы выяснить точное место съемок клипа. Композиция «С чего начинается Родина» представляет собой советскую песню, написанную Вениамином Баснером на стихи Михаила Матусовского для фильма «Щит и меч» режиссера Владимира Басова.