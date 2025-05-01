Переиграли разведку НАТО: военкоры рассказали новые факты о бойцах из КНДР

Бойцы из КНДР плечом к плечу с российскими военными участвовали в освобождении Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как работали северокорейские военные, и чем они удивили, aif.ru рассказали военкоры.
Военкоры рассказали о встрече с бойцами КНДР.
По словам военного корреспондента Добровольческого Корпуса МО РФ Павла Кукушкина, российские военные взаимодействовали с северокорейскими бойцами только во время штурмовых действий.
«Общаться с ними не получалось, потому что по-русски не разговаривают. Они участвовали в штурмовых действиях, но действовали, скажем так, отдельно. Они жили отдельно, мы с ними не взаимодействовали, а соприкасались только во время штурмовых действий», — объяснил он.
Военкор Александр Коц отметил, что языковой барьер стал определенной проблемой в работе северокорейцев с российскими инструкторами.
«Командиры подразделений союзников сначала проходили с переводчиком упражнения, а затем уже под нашим контролем занимались со своими группами. Постепенно и они учили наш язык, и у нас был разговорник на 20−25 слов. Нам этого хватало, чтобы проводить занятия без переводчика», — процитировал Коц командира подразделения инструкторов с позывным «Кондрат».
О том, что бойцы из КНДР, участвовавшие в освобождение Курской области от ВСУ, могли выучить стандартный набор русских слов, взаимодействуя с нашими военными, также рассказал aif.ru военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
Рослые, физически развитые.
Военкор Кукушкин отметил, что бойцы КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области, сломали стереотипы о низком росте и худощавости корейцев.
«Они очень дисциплинированные, физически крепкие, достаточно много среди них высоких, рослых, что нетипично для нашего стереотипного восприятия. Для нас, вроде как, корейцы всегда считались довольно низкого роста, щуплыми, но на самом деле это не так. Эти солдаты сломали все стереотипы», — рассказал он.
Метко стреляли по дронам.
Особое впечатление на военкора Кукушкина произвела меткость бойцов из КНДР, которые сбивали вражеские дроны из автомата Калашникова.
«Достаточно метко стреляют. Сбивали вражеские БПЛА из автомата Калашникова, что сделать достаточно сложно. Духовитые, бесстрашные, отважные бойцы, не боятся. Видно, что с духом у ребят все в порядке», — отметил военкор.
Работали как элитный спецназ.
Также, по словам военкора Кукушкина, в работе северокорейцев была хорошо видна их серьезная подготовка, умение действовать слаженно. Поразила собеседника издания и отвага военных из КНДР.
«Судя по их подготовке, видно, что это какие-то либо силы спецоперации, либо какой-то другой спецназ. Но было видно, что ребята подготовлены. Если это такая регулярная армия у них, то за них можно только порадоваться… Видно, что они проходили боевые слаживания, что они чувствуют и знают друг друга. И знают, как себя вести во время штурмовых действий. И, опять же, помимо слаженных действий, нужно видеть их отвагу. Потому что, действительно, ребята бесстрашные, очень духовитые», — подчеркнул он.
В беседе c aif.ru на отвагу и верность приказу северокорейцев обратил внимание и военный волонтер Роман Алехин.
Именно беспрекословное следование инструкциям и уставу бойцов из КНДР стали причиной инцидента на контрольно-пропускном пункте (КПП) на полигоне под Курском, о котором рассказал военкор Александр Коц. По его словам, военные из из Корейской народно-демократической республики открыли огонь в воздух при виде журналистов, которых они не знали. После того, как были даны объяснения, бойцы с улыбками приветливо махали рукой журналистам.
Обманули разведку ВСУ и НАТО.
В беседе с aif.ru юрист Дмитрий Аграновский отметил, что Минобороны РФ и бойцы КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области, перехитрили разведчиков ВСУ и НАТО.
Он обратил внимание на то, что в современном мире очень тяжело скрыть какую-либо информацию, поскольку она сразу может появиться в социальных сетях и СМИ.
«Участие корейцев настолько удачно и здорово было сохранено в тайне, что пока президент об этом не сказал и пока наши официальные лица не сняли какой-то блок на информацию, не было ничего известно. Сейчас стали уже показывать кадры, как они тренируются. А до этого ни американцы, ни украинцы не могли документально подтвердить их участие… Это очень здорово, что от противника мы можем скрывать какую-то важную информацию, какие-то операции, участие тех же корейцев. Кстати, в части использования “Орешника”, оно же тоже стало абсолютно для всех полной неожиданностью. И даже, как я понимаю, само наличие такой системы», — подчеркнул юрист.