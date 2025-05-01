Переиграли разведку НАТО: военкоры рассказали новые факты о бойцах из КНДР

«Судя по их подготовке, видно, что это какие-то либо силы спецоперации, либо какой-то другой спецназ. Но было видно, что ребята подготовлены. Если это такая регулярная армия у них, то за них можно только порадоваться… Видно, что они проходили боевые слаживания, что они чувствуют и знают друг друга. И знают, как себя вести во время штурмовых действий. И, опять же, помимо слаженных действий, нужно видеть их отвагу. Потому что, действительно, ребята бесстрашные, очень духовитые», — подчеркнул он.