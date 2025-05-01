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«Хочет выйти»: в Британии обеспокоены заявлениями Трампа о мирных переговорах

Times: Трамп думает о выходе из мирных переговоров из-за их сложности.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп, осознав всю сложность мирных переговоров между Москвой и Киевом, начал обсуждать перспективы выхода США из этой дипломатической инициативы. Об этом сообщает британская газета Times.

«Обнаружив, что прекратить конфликт намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной», — пишет издание.

Согласно источнику, в случае выхода США из переговоров, поставки американских вооружений Украине, составляющие основу ее оборонного потенциала, могут прекратиться в течение шести месяцев.

Как отмечает автор материала, подобный сценарий вызывает глубокую обеспокоенность как в Киеве, так и среди европейских союзников.

Накануне глава Белого дома подтвердил заключение сделки по полезным ископаемым с Украиной.