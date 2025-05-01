Дочь Пересильд объяснила, почему пропала после «Слова пацана»

«Я сразу же согласилась со своими родителями. Считаю, что они предложили очень правильную стратегию, именно поэтому я не набрала какое-то огромное количество ненужных мне проектов», — сообщила Анна на подкасте Dreamcast в VK Видео. По словам мамы, после «Слова пацана» предложений у Анны было очень много. Но следующим стал только фильм «Алиса в стране чудес». Юлия Пересильд добавила, что она и муж являются представителями кинобизнеса, поэтому у них есть обоснованные переживания за судьбу дочери в этой непростой сфере.