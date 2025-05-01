Дочь Пересильд объяснила, почему пропала после «Слова пацана»

Пересильд рассказала о проектах дочери.
Юная актриса Анна Пересильд, которая запомнилась зрителям по роли в сериале «Слово пацана», не гонится за количеством кинопроектов. Она поддержала стратегию своей мамы Юлии, которая посоветовала дочери не спешить с выбором ролей в новых фильмах. Об этом Пересильд-младшая рассказала в ходе подкаста.
«Я сразу же согласилась со своими родителями. Считаю, что они предложили очень правильную стратегию, именно поэтому я не набрала какое-то огромное количество ненужных мне проектов», — сообщила Анна на подкасте Dreamcast в VK Видео. По словам мамы, после «Слова пацана» предложений у Анны было очень много. Но следующим стал только фильм «Алиса в стране чудес». Юлия Пересильд добавила, что она и муж являются представителями кинобизнеса, поэтому у них есть обоснованные переживания за судьбу дочери в этой непростой сфере.
Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом 2023 года по версии Mail.ru. Анна Пересильд сыграла в нем Айгуль.