Путин поддержал идею переименования Волгограда в Сталинград

Российский лидер также отметил, что во многих европейских странах названия, связанные со Сталинградом, не были изменены. Идея о переименовании возникла после того, как Султанова, представляющая областную общественную организацию «Дом Дружбы», оговорилась, поблагодарив президента за переименование не аэропорта, а самого города. Она и другая участница встречи выразили положительное отношение к возвращению исторического названия.