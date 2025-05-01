Путин поддержал идею переименования Волгограда в Сталинград

Президент России Владимир Путин в среду, 30 апреля, посетил марафон общества «Знание. Первые», где активистка Регина Султанова предложила рассмотреть возможность переименования Волгограда в Сталинград. Путин положительно отозвался о данной инициативе, отметив, что окончательное решение должно принимать население города.
Он подчеркнул, что важно узнать мнение большинства жителей. Президент добавил, что логика в этом предложении есть, особенно если рассматривать название в контексте Победы.
— Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить, — заявил Путин.
Российский лидер также отметил, что во многих европейских странах названия, связанные со Сталинградом, не были изменены. Идея о переименовании возникла после того, как Султанова, представляющая областную общественную организацию «Дом Дружбы», оговорилась, поблагодарив президента за переименование не аэропорта, а самого города. Она и другая участница встречи выразили положительное отношение к возвращению исторического названия.
Волгоград носил название Царицын с 1589 по 1925 год, затем стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. В 2013 году Волгоградская гордума приняла решение о возможности использования названия «Сталинград» в качестве символа города во время массовых мероприятий, передает ТАСС.
29 апреля Путин поддержал просьбу жителей Волгоградской области, а также ветеранского сообщества присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование — Сталинград. Просьбу Путину передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.