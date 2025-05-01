Овечкин провёл «Вашингтон» во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

Александр Овечкин довёл число своих голов в плей-офф НХЛ до 76, а количество шайб, заброшенных в большинстве, — до 30. «Вашингтон» одержал победу в серии со счётом 4−1 и впервые с 2018 года вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где их ждёт встреча с «Каролиной Харрикейнз».