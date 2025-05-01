Депутат призвал пожизненно обеспечить бесплатный проезд москвичке, родившей в метро

По мнению Гусева, московское метро всегда играло более значимую роль, чем просто средство передвижения. Парламентарий выразил искренние поздравления смелой матери по случаю рождения сына. Кроме того, Гусев добавил, что намерен лично отметить думской наградой ординатора, которая принимала роды.